再撇佛系參選 丁守中：「我不是佛系選舉」

2018-08-01 12:20

［記者簡惠茹／台北報導］破除佛系參選，國民黨台北市長參選人丁守中因為缺乏選舉熱度，被冠上「佛系參選人」的封號，也遭質疑可能影響藍營選情，今天丁守中再度表態，「我不是佛系選舉，而是深入基層」。

「我不是佛系選舉」，丁守中獲國民黨提名參選台北市長後，因為曝光度不高，而且缺乏話題討論，被封為佛系參選人，他今天上午到中國國民黨中央黨部參加「新住民陸配姊妹一人一菜」座談會，再度為自己澄清，他說，大家都說他是佛系選舉，但是他其實是深入基層，了解民意。

丁守中表示，台北要以佛系對抗魔系，現在有太多太多民粹、太多太多作秀，而不是紮紮實實的做事，所以要能看到民間問題，針對問題紮紮實實用手去解決，丁守中不作秀，台北市最需要的就是實實在在做事。

座談會中一名中國籍配偶何鷹鷺來台灣已經21年，更是國民黨的幹部之一，她說，希望丁守中繼續幫忙爭取中國配偶可以跟外籍配偶一樣，4年就能取得身分證，讓中國配偶和外籍配偶獲得公平的待遇。

丁守中在會中承諾，中國配偶嫁到台北、住在台北，就是我們的親兄弟姊妹，他非常重視大家的權益，可是中國配偶的公民權取得要拖到6年，不能像外配一樣4年就能拿到，過去在立法院曾經提案修法，可惜雖然一直努力，但是民進黨執政下還是沒辦法成功，只要丁守中做市長，大家的權益，工作權、生活權、下一代小孩子的權益，幼兒托幼權益，丁守中絕對幫大家解決。

除了幼兒照顧以外，丁守中指出，閒置學校教室除了設立公托幼兒園以外，還要設立樂齡中心，讓爺爺奶奶帶著孫子一起去上學，此外，還會拿出更多經費，對於相關銀髮長輩的組織，不管是老人會、長青會，或晨間運動團體等等，給予更多補助和支持，因為長輩活的健康長壽，跟出不出來運動交朋友有關，這些組織帶著長輩每天早上傍晚做運動，不知道幫我們省了多少醫藥費。

相關影音