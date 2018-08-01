青年買房自備款降到1成喊卡 徐國勇：出發點非為選舉

2018-08-01 12:15

〔記者李欣芳／台北報導〕內政部長徐國勇日前透露，為了降低青年購屋壓力，內政部目前已在構想，由政府提供信保基金信貸，希望可降低青年購屋自備款至1成，不過這項政策構想連日來遭網友罵翻，質疑是為了年底縣市長選舉要拉抬執政黨的選情，內政部決定暫停這項政策規畫。

內政部長徐國勇今天接受本報訪問時表示，這本來就只是一個政策構想，之前在蒐集各界意見中，政策還未定案，如今有爭議，將暫時擱置。徐國勇強調，這項政策構想的出發點並非為了年底選舉，盼勿用政治角度切入。

內政部次長花敬群昨晚在臉書指出，我們接收到一些年輕人因爲成家的需要，或者父母親友的迫切期待，必須以購屋做為最主要目標，但是他們在自備款的準備仍有不足。但是，目前的政策中僅購屋利息補貼，並無協助青年籌措自備款的政策。

花敬群表示，第一桶金的累積終究需要時間，這個問題有3個角度要評估，首先，直接補助頭期款金額（例如補助30萬元）的財政負擔過重，補助金額不可能高，效果就很有限。所以無須考慮這方式。

其次，花敬群說，.財政上可行，且較能有效減輕青年購屋頭期款負擔，就是以信保方式來提供多1成的房貸，但基於風險考量，最高貸款成數不應超過9成。

第3，他表示，.房價後續趨勢仍未明顯，價格風險仍然存在，因此協助對象必須是還款與信用能力較高的青年。不過，因引發爭議，花敬群說，「目前看來，也許就暫停規劃」。