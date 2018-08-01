官股銀行投資台杉沒監督？藍委嗆送檢調、監察院

國民黨立委質疑台杉水牛創投是金融版鐽震案，嗆不排除送檢調。（記者林良昇攝）

2018-08-01 11:49

〔記者林良昇／台北報導〕國家級投資公司「台杉投資管理顧問公司」去年完成第一階段1.26億元募資，國民黨立委今質疑，台杉公司成立資本額50萬元的台杉生技公司，管理預計規模59.01億元的台杉水牛二號創投，其中有71%是泛公股，卻不受任何監督，有重大闕漏，將移送監察院調查，甚至不排除把相關泛公股銀行董事長移送檢調。

立院國民黨團今早召開記者會，國民黨團書記長曾銘宗表示，民進黨藉由創立台杉投資公司，使出「搬錢三部曲」，向銀行募資「搬錢」，已經搬了105.5億元。國民黨團基於看緊人民荷包，希望政府不要亂搞，會將相關資料移請監察院調查，不排除把相關銀行董事長移送檢調。

曾銘宗指出，三部曲的第一步是成立相關公司，在去年8月25日成立資本額1.26億元的台杉投資管理顧問公司，在今年3月31日成立資本額50萬元的台杉生技公司，第二步則是金管會配合修正相關規定，於去年12月25日放寬銀行轉投資創投事業規定從5%改為100%，第三步為向銀行募資105.5億元。

曾銘宗說，台杉投資管理顧問公司直接管理規模46.5億元的台杉水牛一號創投，管理費2.35%，一年管理費收入1億927萬元﹔台杉投資管理顧問公司也百分之百轉投資的台杉生技，資本額50萬元，卻管理預計規模為59.01億元台杉水牛二號創投，管理費為2.5%，一年管理費收入高達1億4752萬元﹔台杉水牛一號創投有60%是泛公股，台杉水牛二號創投更有71%是泛公股。

曾銘宗表示，台杉水牛一號、二號創投共向銀行搬了105.5億元，名目上是要投資「5+2」產業，有三個重大問題，第一，錢是來自泛公股的民脂民膏，卻設計成百分之一百的純民營公司，不受任何監督、規範。第二，投資的錢去哪裡？不公開也不透明，假設發生掏空，以投資失敗名義打消呆帳，也神不知鬼不覺。第三，台杉生技資本額只有50萬元，卻有一年1億多元的管理費，這些收入如何花用？應講清楚。

國民黨立委費鴻泰則說，在7月初陸續有幾家銀行向他們密報，指銀行董事會把投資台杉水牛二號創投案用「報告案」通過，直接授權董事長全權處理，躲開董監事監督，有掏空官股銀行嫌疑。

費鴻泰指出，台杉水牛一、二號創投一年管理費都破億，質疑台杉投資管理顧問公司董事長吳榮義一年薪水是多少？要跟大眾說清楚。

國民黨立委賴士葆質疑，公股公司董事長是遭總統蔡英文、行政院長賴清德等高層直接下令要他們投資，否則一個50萬元資本額的公司，兆豐銀卻投資6億元、合庫5億元、華南銀5億元、第一銀5億元，「敢這樣投資？憑什麼？」