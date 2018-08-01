新北市府發新聞稿斥搶功勞 蘇貞昌：朱立倫違反行政中立

新北市政府發新聞稿批評蘇貞昌說任內推廣萬里蟹是「時空錯置」，對此，蘇貞昌說，新北市長朱立倫違背行政中立，讓新北市公務員一再發新聞稿攻擊前縣長，很沒有必要，也讓公務員增加工作負擔。（記者林欣漢攝）

2018-08-01 11:32

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天拜訪金山區漁會，媒體詢問，昨天新北市政府發新聞稿批評蘇貞昌說任內推廣萬里蟹是「時空錯置」，對此，蘇貞昌說，新北市長朱立倫違背行政中立，讓新北市公務員一再發新聞稿攻擊前縣長，很沒有必要，也讓公務員增加工作負擔，「沒有誰要搶誰的功勞，大家一起關心地方，讓新北市的一鄉鎮一特色能2.0。」

蘇貞昌昨天拜訪萬里區漁會，提到台北縣長任內推廣萬里蟹，要讓地方的觀光整個發展起來。新北市政府發布新聞稿反駁說，新北市2012年開始發展萬里蟹品牌，蘇貞昌的台北縣長任期是1997年到2004年，「老縣長時空錯置了。」

對此，蘇貞昌今天表示，他當縣長時舉辦神明淨港，推銷萬里蟹，一路走來大家都看得出不分黨派，真正關心漁民、真正在做事的人才好，更不要抹殺前人的努力。

蘇貞昌說，朱立倫自己違背行政中立，還要逼得市政府的公務員發新聞稿，一再攻擊前縣長，其實是不必要，也讓公務員增加工作負擔，這不是好方法，大家也都清楚，那沒有誰要搶誰的功勞，是大家應該一起來關心地方，讓新北的一鄉鎮一特色能夠2.0。