一日幕僚點閱有望破千萬 柯P：該抽10人和學姊吃飯

2018-08-01 11:39

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲和網路節目《木曜4超玩》合作「一日幕僚」，影片上架至今點閱率已破9百萬。柯文哲今早受訪，笑稱麥卡貝（節目製作團隊）應該辦促銷活動，破千萬那天抽10個人出來，請大牛（北市府發言人劉奕霆）跟學姊陪他們吃飯。

由主持人邰智源擔任幕僚跟著柯文哲一整天，除了捧紅幕僚黃瀞瑩之外，點閱率累計至今已突破900萬。

對此，柯文哲今天受訪表示，麥卡貝（製作單位）應該辦一個活動，猜哪天會超過千萬，「那天如果人很多，就抽10個，請大牛跟學姊陪他們吃飯」，直言可以辦一個促銷活動。

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