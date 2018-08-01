談小英民調 新勇哥物語：問題在周邊的人？

2018-08-01 11:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對新台灣國策智庫最新民調，新勇哥物語今分析，民調重點在發掘問題，認清自己、了解對手，所謂「知己知彼百戰不殆」，縱使一時落後也不放棄，立即修補不足，強化優勢，也終能逆轉勝；提及蔡英文民調不高，勇哥推斷，問題應該是周邊的人吧？

勇哥指出，成立多年的「新台灣國策智庫」定期民調，有一定口碑，有關2018縣市長、議員選舉與2020總統大選選情評估民調，是繼2017年9月、2018年1月後第三波類似民調。

勇哥認為，民調目的在發掘問題，認清自己，了解對手。所謂知己知彼百戰不殆，縱使一時落後也不放棄，立即修補不足，強化優勢，也終能逆轉勝！

勇哥提到台北市長柯文哲，僅管多數不贊成他選2020總統，但真投入2020選舉，除賴清德院長外，在三強鼎立之戰，如果柯文哲對上蔡英文，國民黨不管提名吳敦義、朱立倫或馬英九，柯文哲全贏。

柯的支持度約32％～40％，居高不下，蔡英文則維持25％～27％，變化不大，有消有長的柯文哲則看國民黨提名誰而有起伏。

但蔡英文的25％～27％也不是綠營基本盤，如果是賴清德出馬角逐，三人競爭，不只獨佔鰲頭，他的支持度34％～39％，也都超過蔡英文9％～12％。

勇弟好奇，蔡英文的問題又是什麼？

勇哥指出，應該是周邊的人吧？說好話不是真話，對總統會有幫忙嗎？在所有可能的競爭對手中，蔡英文只能贏一個人吳敦義？其他與藍單一對決，或與藍白對抗，不管是誰代表國民黨，蔡英文卻全都輸？！為什麼會這樣？問題又出在哪裡？一定可以找到原因的！比較令人擔心的是，2年半前大輸308萬票的朱立倫，如果捲土重來，卻可以在今年一月民調贏蔡6％，這次則贏蔡11％。

至於馬英九一旦東山再起，二度PK蔡英文卻毫不遜色，還可小勝1.3％，難怪馬英九處心積慮想再戰2020！