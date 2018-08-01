南島民族論壇重啟 蔡總統偕馬紹爾總統：攜手永續促進共榮

總統蔡英文（中）今日在總統府秘書長陳菊（中右）、外交部長吳釗燮（左一）、原民會主委夷將·拔路兒（左二）的陪同下，在台北出席「2018南島民族論壇」開幕式，與馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda C. Heine）（左三）等人合影留念。（記者劉信德攝）

2018-08-01 11:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕「南島民族論壇」睽違十年今天重新啟動，規模盛大。蔡總統出席開幕致詞說，台灣原民與太平洋島國擁有許多共享的語言文化資產，透過常設區域組織能有更多對話，並展開互惠互助的合作，實踐永續發展目標。蔡總統也提及台灣政府正嚴肅面對原民歷史與轉型正義課題，她能體會台灣原民四百年來受壓迫的心情，很難在兩年內平復，但改變正在發生，會更努力做下去。

扁政府開啟的南島民族國際會議，於馬政府任內停辦。蔡政府重啟「南島民族論壇」，並訂於「原民日」今上午在台北圓山大飯店重新啟動，規模將更勝以往，總計有13個南太國家或地區派出代表出席，開幕式包括馬紹爾群島總統海妮、關島總督卡佛與帛琉女王Bilung Gloria G. Salii等人出席，蔡總統也發表談話。

蔡總統提到，去年出訪馬紹爾、吐瓦魯與索羅門，也過境夏威夷、關島，旅程中對台灣原住民族與太平洋島國共享的語言、文化資產印象深刻，例如「mata」在台灣阿美、布農、噶瑪蘭、撒奇萊雅與達悟等族語中，都是眼睛的意思，在斐濟、吉里巴斯、印尼、馬來、菲律賓塔加洛、紐西蘭毛利與夏威夷等族語中，也都代表著「眼睛」；表示南島民族是用相同觀點來看世界。

蔡總統向南島兄弟姊妹們談到她對論壇的期許，透過語言文化媒介，也啟動常設性區域組織運作，南島民族能有更多對話，應該展開互惠互助的合作，培育永續發展人才，透過集體智慧、學習歷史、展望未來，實踐永續發展目標，對太平洋地區及全人類發展都能有獨特貢獻。

蔡總統也提到她在兩年前的今天，向原住民族道歉。蔡英文細數過去兩年中政府所實踐的承諾，包括總統府成立原轉會、行政院定期召開原基法推動會，立法院通過《原住民族語言發展法》，司法院與法扶基金會合作建立具文化敏感度的原住民族法扶中心，支持原住民族教育體系發展等。每個部門都開始嚴肅面對原住民族歷史，以及原住民族轉型正義課題。

蔡英文強調，她能體會四百年來原住民族受到壓迫與忽視的心情，很難在兩年內完全平復，台灣社會還有一部分人沒有充分了解轉型正義的意義，但改變正在發生，政府也會堅持做下去，努力促進各族群和解。

馬紹爾總統海妮致詞時則強調，氣候變遷是目前南島民族最關切的議題，海妮說，在瞬息萬變的世界中，許多人發現認為現代和傳統不能共存，但她相信現代與傳統可以、而且必須共存。像馬紹爾這樣的國家，是應對氣候變遷問題的第一線，氣候變遷不但真實、且生死攸關。

海妮認為，我們應該學習祖先基於千百年經驗習來的智慧，回顧過去、共同應對。因此海妮肯定「南島民族論壇」的召開，並強調原民領導人聚會是非常重要的一步，藉由聚集一起，植基於南島傳統，為了更好的未來努力。