交長要延伸高鐵獨漏宜蘭 陳金德：要宣布獨立嗎？

2018-08-01 10:16

［記者林敬倫／宜蘭報導］交通部長吳宏謀受訪時表示，高鐵不該只延伸到屏東，延伸到花蓮及台東等東部地區也應納入考量，卻獨漏宜蘭縣；宜蘭縣代理縣長陳金德金指出，宜蘭是「被遺忘的時光？」，是要宣布獨立嗎？他憤怒的要求交通部不要忘了宜蘭。

高鐵延伸屏東最快年底有譜，交通部長吳宏謀受訪時表示，他看完高鐵屏東站址3個方案，認為高鐵不能只考量延到屏東，應以整體國土規畫來看，若將來有機會到花東，考慮未來性及延伸發展可能性，都是應該的。

不過，吳對高鐵的考量，東部地區的花蓮縣和台東縣都被納入，宜蘭縣卻被獨漏；陳金德今日參與宜蘭縣政府新單位首長布達及宣誓典禮，他致詞時表示，宜蘭縣難道是「被遺忘的時光？」如果高鐵真的只到南港，然後從屏東延伸到花蓮，宜蘭是要宣布獨立是不是？

陳金德認為，環島的高速公路與高鐵本來就是進步國家的象徵，是任何一個中央政府，都應該念茲在茲要完成的事情，他慎重且憤怒的請交通部不要忘了宜蘭。

他認為，高鐵南港到宜蘭根本不困難，雪隧都打通了，就算過去爭取的南港到頭城或礁溪的直線鐵路，也不困難，工程費大約600億，如果做隧道，直線鐵路能做高鐵就應該能做，他再次呼籲交通部，負責任一點，重新評估南港到宜蘭的高鐵，對宜蘭人才能有交代，如果沒有重新評估，宜蘭乾脆就我行我素宣布獨立了。