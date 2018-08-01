侯友宜直播話題吸引年輕選票？ 名嘴：手法太老舊

侯友宜30日晚間和外甥藝人納豆直播，王時齊則認為，「做為一個新的政治人物，他的手法太過老舊」。（資料照）

2018-08-01 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜30日晚間和外甥藝人納豆直播，互動逗趣什麼話題都聊，吸引不少網友收看。對此，資深媒體人王時齊則認為，「做為一個新的政治人物，他的手法太過老舊」。

王時齊31日在政論節目「鄭．知道了」上表示，年底選戰腳步逼近，對於政治人物而言，網路上潛在非常多年輕選票，是需重視的一環。王時齊則認為，侯友宜在臉書直播的手法「太過老舊」，她指出，侯友宜在經營網路這塊，不斷在模仿蘇貞昌、柯文哲。

王時齊說，侯友宜在直播中找來納豆聊一些「五四三」，雖然很有趣，但不見得能讓所有年輕族群買單，藉此獲得選票；反觀蘇貞昌分眾經營網路，至其他YouTube頻道談動保、棒球，可見蘇在這一塊用心經營許多。

而根據新台灣國策智庫針對2018選舉發布最新民調顯示，侯友宜獲得55.1%看好度，蘇貞昌則有28.5%看好度，資深媒體人尚毅夫認為，這份民調取樣樣本太低，甚至有點「低到失去參考價值」，他指出，新北市有將近400萬人口，這份民調卻只抽樣180人做為樣本數，與新北市的人口數相比「完全是失真」。