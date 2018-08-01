霸佔全台11處國產 黨產會：軍友社成「軍人服務佔」

黨產會查出，由蔣經國一手成立的軍友社，是用來與蔣宋美齡夫人幫分食勞軍捐大餅的單位，最早社址位於北市博愛路的國貨大樓，此建物為國府接收自原日產菊元百貨。（黨產會提供）

2018-08-01 08:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華民國軍人之友社在全國有20處軍人服務站、10處國軍英雄館，長年憑藉黨國不分特權，在國防部刻意放水下，在台北、台中、高雄、花蓮、台東等地佔用11處國有房地，黨產會委員嘲諷地說，軍友社敗壞軍人武德，根本是「軍人服務佔」。

黨產會調查發現，由蔣經國一手成立於1951年蔣公誕辰紀念日的軍友社，是用來與蔣宋美齡夫人派分食勞軍捐大餅的單位，最早社址位於北市博愛路上國貨大樓，此建物為國府接收自原日產菊元百貨，之後遭國防部情報局特務人謀不臧淪為私產。

此外，軍友社首任理事長為黨國大老上官業佑，他身兼國民黨中五組主任一職，與蔣經國關係良好，國民黨軍隊黨部與軍友社同設在國貨大樓，每逢領袖生日及軍人節，大樓便懸掛起大幅看板慶祝。

黨產會查出，軍友社總幹事以往由軍職將領擔任，以勞軍捐為最大宗收入，在內政部登記為人民團體，主要財源收入為各縣市國軍英雄館，以台北、台中、高雄、花蓮國軍英雄館及台北軍友餐廳為主，佔總社每年收入8成多，為軍友社獲利「金雞母」。

據調查，台中國軍英雄館、台中軍人服務站，建物所有權為國防部，被軍友社無償佔用至今，開設旅館每年營收二千萬多元；台南國軍英雄館，建物是台南市進出口商業同業公會籌建，建物在軍友社手上，卻無保存登記。

至於在苓雅區的高雄軍人服務站、高雄國軍英雄館，土地2012年才向國防部承租，登記在國防部的建物則為勞軍捐籌建，現被軍友社佔用。

花蓮國軍英雄館、花蓮軍人服務站，則佔用花蓮縣政府北濱段二筆土地，該棟7層大樓3層為軍友社所有，從軍方設立的黎明文化事業公司買來，另外4層登記在國防部名下。

此外，台東國軍英雄館、台東軍人服務站，也佔用台東縣政府土地；澎湖國軍英雄館「先佔後租」被查到後，現以每月6萬6261元承租國有地；新竹軍人服務站直到3年前，以每月1萬9千多元向新竹縣府承租土地，建物產權為肉類公會所有。