逼外國公司更正台灣標示 美學者批中國「侵門踏戶」

中國打壓國際航空矮化對台灣稱謂，學者馬薩認為，若美日等國不找到強力的反制方式，「進行中的極權與民主的戰場不會是在中國的，而是我們自己的家門口。」（資料照，彭博）

2018-08-01 05:56

〔駐美特派員曹郁芬／華府31日報導〕針對中國強迫外國企業在網站上更改台灣的標示，美國企業研究所訪問學者馬薩呼籲，西方民主國家應視之為無法容忍的國家大事，北京的作為是對民主根基的攻擊。若美日等國不找到強力的反制方式，「進行中的極權與民主的戰場不會是在中國的，而是我們自己的家門口。」

馬薩（Michael Mazza）在日經新聞亞洲評論刊出的文章中指出表示，北京在5月要求44家國際航空公司將台灣列為中國的一部分，包括聯航在內的3家美國公司7月做出半磕頭的讓步，但中國民航局並不滿意，認為更正不完整。

他指出，台灣總統蔡英文在2016年就職時對北京伸出了橄欖枝，但中國的台辦說，這是一份未完成的考卷，因為蔡英文未明確擁抱一個中國。自此，北京對台灣施加無比的壓力，要在國際上孤立台灣，2018年開始把眼光轉向外國公司。

馬薩說，要批評這些西方公司放棄原則很容易，但是這些公司要對股東負責，而且他們自己的政府也沒有多大興趣去奮戰。美國白宮最初的反應是受歡迎的，白宮發言人桑德斯在聲明中稱中國的要求是「歐威爾式的無理取鬧」。即便如此，美國航空公司沒有信心華府準備讓中國付出足夠的代價以迫使北京改變，就算政府做了，他們也沒信心可以毫髮無傷。

他認為，北京正是在威脅西方公司的底線以推展其政治目標。但長期來看，挑戰不在於經濟，而是中國在挑戰境外的言論自由，任何個人或公司都可能自我審查以免觸怒領導人和法規制定者以維持在中國市場的管道。

更糟的是，在美國、日本、澳洲和全球的民主世界，北京對言論的箝制方興未艾，因此，美國航空公司把台灣從網站刪除，對北京的要求而言還不完整，「因為北京要指使的不只是我們能說什麼，還包括我們必須說什麼」。

馬薩認為，美國政府與議員憤怒的發言固然有必要，但對於北京攻擊境外民主政府的言論自由，至今還沒有一個回應的官方政策。現在北京證明自己可以不付代價就限制美國的言論自由。他敦促美國在內的民主國家必須採取行動。