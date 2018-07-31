自備款1成？ 內政部青年購屋信保基金信貸規劃急喊卡

2018-07-31 23:46

〔記者李欣芳／台北報導〕內政部長徐國勇日前透露，為了降低青年購屋壓力，內政部目前已在構想由政府提供信保基金信貸，希望可降低青年購屋自備款至1成；不過，連日來引發爭議，並有批評聲浪指政府為了拉抬年底選舉才推出這項政策，內政部次長花敬群今晚坦言，這幾天輿論上有不少批評，「目前看來，也許就暫停規劃」，「讓我們再想想，有沒有更有意義，而且獲得社會支持的其他方案」。

花敬群今晚在臉書上表示，無論輿論對此事評論的說法如何，「我想都是有意義的」，但他必須說，這是徐國勇部長與他討論後，才對社會提出的政策意向，「所以我有義務說清楚我們討論的重點與過程」。

花敬群指出，議題的出發在於社會住宅政策正逐步上軌道，內政部也積極盤點第二階段社宅用地，國家住宅及都更中心今天就要成立運作。然而，我們也接收到一些年輕人因爲成家的需要，或者父母親友的迫切期待，必須以購屋做為最主要目標，但是他們在自備款的準備仍有不足。但是，目前的政策中僅購屋利息補貼，並無協助青年籌措自備款的政策。

他表示，第一桶金的累積終究需要時間，這個問題有3個角度要評估，首先，直接補助頭期款金額（例如補助30萬元）的財政負擔過重，補助金額不可能高，效果就很有限。所以無須考慮這方式。

其次，花敬群說，財政上可行，且較能有效減輕青年購屋頭期款負擔，就是以信保方式來提供多1成的房貸，但基於風險考量，最高貸款成數不應超過9成。

他表示，房價後續趨勢仍未明顯，價格風險仍然存在，因此協助對象必須是還款與信用能力較高的青年。

不過，因引發爭議，花敬群說，「目前看來，也許就暫停規劃」。

花敬群臉書貼文：