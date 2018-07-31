黨產拍太慢因避免超徵？ 律師：執行署不要唬弄

2018-07-31 22:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨「轉帳撥用」日產成黨產變賣，被黨產會追徵8.6億元，全案移送行政執行署超過一年，只拍出一間黨工宿舍，朝野立委日前質疑拖延怠惰，行政執行署卻以「避免超額執行」為由，否認有拖延情事；今日時代力量立委及律師黃帝穎在電視節目上痛批，行政執行署不要用超徵唬弄，才拍出1千多萬元何來超徵。

黃帝穎表示，今天黨產會要追徵國民黨8.6億元，幫國家追回8.6億元，行政執行署拍出的嘉興街黨工宿舍，得標價是1526萬元，加上另外一間黨工宿舍，兩間拍價若相加才3千多萬元，何況流標價格還會更低，追徵價金有8.6億元，行政執行署擔心超徵，這完全說不過去，根本在唬弄。

時代力量立委徐永明砲轟，現在立法院是休會，開議後新的法務部長真的要來解釋，把行政執行署相關官員一併帶來，看什麼叫超徵，過去一年到底在做什麼，「這件事情我們一定不會放過！」

黃帝穎質疑，對於行政執行署有沒有依法執行拍賣，有沒有行政怠惰、拖延，這些國會都可進行監督，新任法務部長過去在查緝毒品績效良好，現在對行政執行署績效這麼差，還用避免「超徵」為由來唬弄立委的單位，到底有沒有進行行政督導。

黃帝穎強調，如果今天行政執行署持續擺爛，延拖一年多還不加速拍賣黨產，然後對民眾欠款、欠稅馬上查封，幾百元停車費馬上一直追，遇到國民黨就完全擺爛，黨產會追徵了8.6億元，行政執行署才拍幾千萬元，然後開始擔心說會超徵，「這真的太荒謬了，監察院應追究行政上的責任。」