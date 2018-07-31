吳敦義大怒使出殺手鐧 藍委：因為林為洲找馬背書

2018-07-31 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕執意參選新竹縣長的立委林為洲遭國民黨新竹縣黨部建請開除黨籍，「林為洲事件」也掀起黨主席吳敦義與前總統馬英九間矛盾。資深媒體人邱明玉引述國民黨中生代立委說法指出，吳敦義原本沒打算這麼快對林為洲下手，是因為林跑去找馬英九背書，惹怒吳敦義，吳才使出殺手鐧。

國民黨新竹縣長提名撤銷全民調機制，決議提名副縣長楊文科，讓據稱民調領先的林為洲大感不滿，表明將參選到底，國民黨新竹縣黨部日前已召開考紀會，建請黨中央開除林的黨籍。而林曾於5月拜訪馬英九，馬事後公開表態「挺制度」，被解讀為力挺林為洲。

資深媒體人邱明玉在年代「新聞面對面」節目中爆料，一名國民黨中生代立委上週聚會時酒後吐真言，爆料黨內中生代立委有個群組，在林為洲事件後都在譙吳敦義，大家在群組裡都很有義氣，說要幫林為洲講話、跟吳敦義當面嗆聲，但當真的見到吳敦義之後，全部的人噤若寒蟬。

這名藍委也說，吳敦義本來沒有要這麼快對林為洲下殺手，是因為林為洲「二百五」，去找了馬英九背書，馬也出來幫他說話，強調要遵照制度走，吳因此跟林「撕破臉」，覺得林不識好歹，他幫林處理了這麼多事，林卻跑去找馬，吳覺得「既然要做壞人，我就壞到底」，於是使出殺手鐧。