政院攬才 多位矽谷重量新創人士有意來台

2018-07-31 21:04

〔記者李欣芳／台北報導〕為提升台灣競爭力，政府加速推動留才與攬才，在「攬才」方面，國發會今表示，繼行政院長賴清德先前親自頒發首張「就業金卡」予YouTube創辦人陳士駿之外，也有多位美國矽谷重量級新創人才，有意循申請「就業金卡」方式來台發展。

賴揆今主持「加速投資台灣專案會議」，聽取國發會就「產業缺人才策略執行成果」與「法規鬆綁成果」提出報告。

在產業缺人才行動方案成果方面，國發會指出，「留才」、「攬才」、「育才」三大面向21項策略，已完成11項；其中「留才」面向7大策略全部達標，主要成果包括：財政部與經濟部分別陸續完成「所得稅法」、「產業創新條例」及「公司法」修法作業；提供「員工獎酬股票」租稅優惠；放寬員工獎酬工具發放對象等。此外，國發會也在今年2月啟動「優化新創事業投資環境行動方案」，正由相關部會積極推動中。

在「攬才」面向上，國發會表示，已完成4項攬才策略，包括「外國專業人才延攬及僱用法」於今年2月8日正式施行，迄今已核發65張就業金卡。另經濟部已推動國家級單一攬才入口，連結42個駐外單位，今年上半年即協助延攬472人。

賴揆在會中對於相關部會在解決產業人才需求與鬆綁法規等方面的努力與成果表示肯定，他並期勉各部會應充分體認政府的施政目標，除推動經濟發展外，更要在激烈的國際競爭環境中，時時掌握其他國家的進步作法，精益求精，以持續強化國家整體競爭力，提振國人信心。