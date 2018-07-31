智庫民調蔡英文連任支持度低 民進黨人士：政治動機明顯

新台灣國策智庫今天公布2020總統大選發布最新民調，民進黨內人士說，這項民調的主持人是前陳水扁之子陳致中（右二），有參考價值的，就不會是數字本身，而恐怕是背後的政治動機。（資料照）

2018-07-31 20:36

〔記者蘇永耀／台北報導〕新台灣國策智庫今天公布2020總統大選發布最新民調指出，民進黨若推出行政院長賴清德代表參選2020總統大選，將獲得48.6％支持度，蔡英文的支持度僅有23.4％。對此，民進黨人士質疑，多數這類所謂的民意調查，只要看到主持人或調查單位，就不必花時間分析結構。

黨內人士說，這項民調的主持人是前陳水扁之子陳致中，有參考價值的，就不會是數字本身，而恐怕是背後的政治動機。

黨內人士進一步批評，身為黨提名公職候選人，陳致中卻打著知名本土智庫名義，主導操作這種搬弄黨內矛盾的所謂民調，意圖在黨一致對外推動改革的時刻，製造內部紛爭，心態十分可議。唯一可惜的，就是一個有多年成績的本土智庫竟然在易手後的全然崩壞了。

根據新台灣國策智庫公布的民調，在詢問蔡英文競選連任支持度，其中有將近6成、57.7％民眾不支持蔡英文競選連任，支持者有33％；民調詢問民眾2020總統大選投票意向，民進黨若推出蔡英文競選連任，將獲得23.4％支持度，低於賴清德的48.6％，另有28％的民眾無法選出候選人，相較今年1月的支持度，蔡英文約略下降1％，賴清德則由42.3％上升至48.6％。

相關新聞：

2020總統大選 新台灣國策智庫民調：賴清德贏面大於蔡英文