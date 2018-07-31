「萬里蟹」誰的功勞？蘇貞昌與新北市府各說各話

2018-07-31 20:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長藍綠選情緊繃，民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午在萬里說，他在任內就協助推廣「萬里蟹」，新北市農業局下午馬上發聞稿反駁，「萬里蟹」是新北市於2012年打造的品牌；蘇貞昌縣長任內的民政局長、立委張宏陸下午再回擊，台北縣時期就在協助推廣「萬里蟹」，他有圖為證，奉勸侯友宜陣營不要為了選舉抹黑造謠。

農業局：近年最成功漁產品牌 老縣長時空錯置

「老縣長任內哪來的萬里蟹？」農業局質疑，「萬里蟹」是新北市政府自2012年，結合經發、新聞、衛生、觀旅及農業局等各局處資源，努力打造「來新北，就要吃萬里蟹」的品牌，是近年來台灣最成功的漁產品牌，並帶動漁港及周邊社區的商機，讓「萬里蟹」聞名全台，創造高達15億元商機，蘇貞昌任期是1997到2004年，任內並無「萬里蟹」這個品牌，只能說「老縣長」時空錯置。

農業局說，市府更於2014年在萬里龜吼漁港興建漁夫市集，主打在地漁民捕撈的「萬里蟹」及當季漁貨，推廣「吃當地、吃當季」的概念，使龜吼漁夫市集成為北海岸最熱門的觀光景點，大幅增加漁民收益，更結合在地觀光產業，將萬里蟹漁業發展提升到更高層次。

張宏陸：市政一棒接一棒 別獨攬功勞抹煞前人努力

張宏陸說，蘇貞昌擔任縣長時，結合萬里神明淨港活重，就開始推銷萬里的螃蟹，民眾參加活動集點就送「萬里蟹」，他並且秀出前代理縣長林錫耀在萬里推廣螃蟹的照片為證；張宏陸說，市政是一棒接一棒，「萬里蟹」是前任累積的基礎，才有後來新北市政府的「萬里蟹」，不能因為選舉就抹黑造謠，獨攬功勞，抹煞前人的努力。

林錫耀曾在2004年5月至2005年12月代理台北縣長。