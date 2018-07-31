馬、江主張以核養綠 政院回應：沒解決核廢料問題

2018-07-31 19:24

〔記者李欣芳／台北報導〕前總統馬英九和前行政院長江宜樺今天表態力挺「以核養綠」公投，支持啟封核四商轉發電，且廢除電業法關於2025年「非核家園」的條文。對此，行政院谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka ）回應說，尊重民眾透過公投展現公民意志，但「以核養綠」不是政府的政策，台灣也沒有現在就缺電的問題。

Kolas表示，到底「以核養綠」是不是人民想要的、能不能解決核廢料的問題、能不能處理台灣民眾對核能的恐懼，她沒有看到馬英九和江宜樺提出解答，她認為馬、江有關以核養綠的主張並沒有解決台灣當前的問題，包括解決核廢料的問題。

馬英九和前江宜樺今天表態支持「以核養綠」公投，連署2項提案，分別是「你是否同意核四啟封商轉發電？」和「你是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉』之條文？」。

對於馬、江倡議「以核養綠」，指出反核已經不是世界趨勢。Kolas說，「公投本身我們是沒有任何意見，其實就是公民權的展現」，至於「以核養綠」，「我必須說我們非常意外」，「我們的前總統與前行政院長是擁核的」，所以「以核養綠」不會是現在政府的選擇，一直到今天7月31日，備轉容量率是6.38%，台灣沒有現在就缺電的問題。

Kolas表示，她不曉得馬、江基於什麼樣的基礎倡議「以核養綠」，她也沒在其他國家看過這樣的例子。