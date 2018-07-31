「禁掛五星旗公投」限期補正 增訂「神聖婚姻專法」駁回

逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授劉曜華所提禁掛中國五星旗公投，中選會要求限期補正。圖為金門「模範街」出現國旗「一邊一國」的有趣景象。（資料照）

2018-07-31 18:59

〔記者李欣芳／台北報導〕中央選舉委員會今天召開委員會議，審議6項全國性公民投票提案，其中，國民黨立委張麗善所提「您是否同意麥寮工業專用港改制成雲林國際商港？」公投提案，經委員會議審議認定合於規定，通過初審，將函請戶政機關查對提案人；逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授劉曜華所提禁掛中國五星旗公投等4案，中選會則要求限期補正。

至於何姍蓉女士所提「我同意增訂神聖婚姻專法，加強保障一男一女一生一世之永久共同生活關係。」公投提案，逾期未補正，經提中選會委員會議審議，決議依法予以駁回。

中選會今晚發布新聞稿指出，有4項公投提案先前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正，包括：

1、江盛先生所提「你（妳）是否同意，意識清楚的重症病人經由諮商團隊評估，取得共識後，可由醫療團隊協助死亡。」

2、宋雲飛先生所提「您是否同意：立法要求核四應啟用商轉，本條並不受電業法95條第1項限制？」

3、劉曜華先生所提「你（妳）是否同意立法規範，禁止公開展示及懸掛代表中華人民共和國之五星旗幟？」

4、曹愛蘭女士所提「你是否同意，政府應基於性別同工（值）同酬原則，訂定策略與期程，三年內徹底落實『性別工作平等法』第十條之相關規定事項？」