國民黨北北基宜桃首長參選人合體 領頭羊是...

謝立功（左起）、陳學聖、丁守中、侯友宜合體同台組成「一定勝利」（侯友宜、丁守中、陳學聖、謝立功）連線，共同連署反深澳電廠公投。（記者何玉華攝）

2018-07-31 19:03

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨推動反深澳燃煤電廠設置公投案連署，今天下午在國民黨新北市黨部召開記者會，提名的北北基宜桃5縣市首長參選人都到場，首度合體同台組成「一定勝利」（侯友『宜』、『丁』守中、陳學『聖』、謝『立』功）連線，新北市長參選人侯友宜被外界視為「領頭羊」，侯友宜則強調「每個人都是領頭羊」，大家一起向前走，因為深澳在新北，其他縣市一起來聲援。

至於蘇貞昌批評，國民黨的記者會只是為了選舉喊口號，侯友宜不以為然反擊說，大家用實際行動表達態度，怎麼會是口號？

國民黨規劃在板橋的新北市黨部，由提名的新北市長參選人侯友宜、台北市長參選人丁守中、桃園市長參選人陳學聖、基隆市長參選人謝立功同台，連署反深澳燃煤電廠設置公投案，動員了近百名瑞芳居民到場，宜蘭縣長參選人林姿妙也在記者會進行時現身，加上10幾名新北市議員參選人與會，現場擠得水洩不通，記者會最後還安排由參選人象徵性打破6個裝滿乾冰象徵煙囪的道具。

侯友宜說，通過興建深澳燃煤電廠的手段粗暴，對民眾造成的健康傷害無法彌補，呼籲蔡英文總統4日到新北市輔選時，應表態到底支不支持深澳燃煤電廠，「她若說反對，就不用連署公投」。

至於是否是否支持「以核養綠」？侯友宜表示，中央應該要把能源政策講清楚，不能只蓋深澳然煤電廠，把責任推給新北市。

國民黨北北基宜桃五縣市手長參選人合體同台，連署反深澳電廠公投。（記者何玉華攝）