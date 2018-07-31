選舉看板學問多 聯合競選看板成趨勢！

2018-07-31 18:49

［記者洪美秀／新竹報導］年底選舉腳步接近，各大路口及大樓牆面已出現各種參選人的選舉看板，這些選舉看板，除希望提高曝光度，也希望吸引選民目光，不過，爭取連任的新竹市長林智堅至今還未推出個人的選舉看板，倒是黨內市議員參選人推出與他「同框」的選舉看板，希望拉抬知名度，這種選舉看板林立的情況，已成為台灣獨特的選舉文化。

新竹市各大路口幾個月來已出現許多選舉看板，大多是參選人要吸引民眾目光或希望提高知名度而設立，其中7月11日宣佈參選新竹市長的市議會議長謝文進早在年初就在各路口豎立超過廿多個看板，除有試水溫及打知名度用意，也希望增加曝光度，而眼尖民眾也發現，謝文進最近在各路口的看板已更換，改以「新竹力量」看板為主，展現參選市長決心。

此外，不少市議員參選人也推出各種選舉看板，其中最引人注目的就是民進黨六名市議員參選新人的聯合看板「乎少年來拚」，除提高六個人的曝光度，也有聯合競選味道。

包括無黨籍市長參選人謝文進與國民黨市長參選人許明財都推出個人競選看板，反到是，爭取連任的新竹市長林智堅，至今還未掛出個人的選舉看板，而是黨內市議員參選人推出與林智堅「同框」的選舉看板，希望藉由林智堅的高人氣拉抬市議員選情，展現「母雞帶小雞」氣勢。

選舉看板林立可說是台灣的選舉文化之一，多數參選人的選舉看板已不再是過去僵化式的人頭看板，有的以一句話為訴求，有的以跑步當看板，還有的以女性、溫馨訴求為主，多元的選舉看板，已逐漸炒熱選舉氣氛。