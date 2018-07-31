北農不願繳115萬罰緩 市場處堅持開罰：可能會強制執行

2018-07-31 18:25

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市市場處日前以「議員索資遲交」為由，發文台北農產運銷公司開罰115萬元，北農總經理吳音寧今天強硬回應：「市場處若對資料不夠滿意，北農可以改善，但市場處不能就這樣逕自開罰」，市場處則堅持開罰的態度，表示如果北農仍不繳，最後可能會強制執行，或是等契約到期時從履約保證金扣，不過，無論何種做法，仍要等北市府決議。

國民黨議員王鴻薇與汪志冰分別在6月5日及6月13日向市場處索取北農資料，但北農到6月29日與7月2日才給，離書面截止日分別相差5天及8天，共被開罰115萬元。

先前也有議員質疑吳音寧不給資料，吳音寧今天受訪時說，並非議員講的沒有給資料，北農回覆給市場處都有公文，若沒收到資料，可能是市場處沒提供給議員，或市場處對資料不滿意。對於市場處對北農開罰議員索資遲交，吳音寧強調，市場處當時只用一張傳真單要資料，上面沒有機關名稱，她希望市場處能夠有個程序向北農要資料。

市場處則說，吳音寧講的應是汪志冰索資的部分，汪志冰在上個月13日索取蔬果農藥殘留檢驗室相關花費的資料，市場處一開始是傳真單傳至北農，但北農一直沒提供，市場處於是在19日正式發文，不過，至25日仍未收到資料，只好再發第二次文，北農則到7月2日才回文，內容為「蔬果農藥殘留檢驗室，本公司招標中」，也可能北農回答這些話，議員認為文不對題，但市場處在整理資料後，確實在7月13日將資料都給議員。

至於北農不願繳罰款，市場處回應，北農對裁罰金額有異議，可向市場處和北市府表示意見，但市場處仍會依契約辦理催繳，若北農堅持不繳，可能會透過北農董事會做成決議，只要公司願意繳問題就解決，除此之外，也有可能強制執行，或是契約到期時從履約保證金扣，不過，還需等市府決議。