萬里蟹誰的功勞？ 新北市府批蘇貞昌：時空錯亂

2018-07-31 18:03

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天早上訪問萬里區漁會，並暢談政績，提及自己推動萬里蟹、保安宮神明淨港文化祭等政績，但新北市政府漁業及漁港事業管理處下午發新聞質疑，「老縣長任內哪來的萬里蟹？」表示萬里蟹是新北市長朱立倫集合經發、新聞、衛生、觀旅及農業局各局處資源，於2012年起推動「萬里蟹」品牌，但蘇的縣長任期為1997到2004年，卻說自己任內推動萬里蟹，讓人質疑。

新北漁業處表示，新北市政府2012年起打造「來新北，就要吃萬里蟹」的品牌，是近年來台灣最成功的漁產品牌，帶動漁港及周邊社區的商機，創造高達15億元商機，更於2014年在龜吼漁港興建漁夫市集，主打在地漁民捕撈的萬里蟹及當季魚貨，使龜吼漁夫市集成為北海岸最熱門的觀光景點。

新北漁業處指出，2011到2018年共投入2億7000萬元經費，在漁港興建魚市場、倉庫及整網場等漁港設施，辦理碼頭修繕及清淤；2011年起逐年編列提高預算，將蘇縣府時期僅50萬元漁港清潔經費，提高到近千萬元，大幅提升漁港環境清潔衛生，讓新北市包含野柳及東澳等6處漁港榮獲全國十大魅力漁港殊榮，酸「蘇老縣長雖關心漁港發展，但似乎收割得太順手，將市府7年多的努力納為己有。」