鄉長尬議長「延長賽」！黃錫墉討公道 嗆參選到底

2018-07-31 17:10

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨籍議長陳文昌與同黨三星鄉長黃錫墉，因選區議員初選民調爭議相持不下，黃錫墉今天早上赴宜蘭縣黨部陳情，強調若黨部證明民調過程合法，他就退選，或直接開放競選；對此，黨部主委黃建財說，三星鄉只提名一席議員，不會改變選舉方式，若黃錫墉自行登記參選，會依黨內機制處理。

下屆三星鄉選區議員應選一席，綠營首任議長陳文昌尋求連任，黃錫墉2屆鄉長任期屆滿後轉戰議員，2人參加黨內初選爭取提名，今年1月下旬電話民調由陳文昌勝出。

但黃錫墉指控對手陣營帶人闖入民宅代接電話，不接受民調結果；但屢次向黨部陳情未果，黃錫墉今天上午帶著陳情書，希望甫上任的主委黃建財主持公道。

「希望公平、公正！」黃錫墉說，電話民調過程違背黨內的民主精神，雖黨內呼籲團結，但也要給他公道；闖民宅代接電話罪證確鑿，望黨部明察秋毫。

黃錫墉還公開呼籲，若黨部證明民調過程合法，他就退選，或將三星選區開放競選，若8月27日前未還他公道，將以「無黨籍」身分參選到底。

對此，黃建財說，為了黨內和諧，陳文昌議長同意重辦民調，但黃錫墉認為民眾對民調信任度已不足，不需要重辦，因為沒有其他方式可處理，將送黨內執委會討論。

「我輸了，就馬上退出！」陳文昌回應說，宜蘭選情艱困，黨內同志不應再內耗下去，他接受重辦民調，也盼大家都能尊重體制，願賭服輸。

至於黃錫墉提出的要求，黃建財則說，三星鄉黨內只提名一席議員，不會改變選舉方式，若黃錫墉自行登記參選，會依黨內機制處理，最重可除名。