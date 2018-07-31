交通部政次王國材 獲ITS世界大會「名人堂終身成就獎」

2018-07-31 17:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕智慧運輸亞太秘書處今日於日本東京發出獲獎通知，交通部政務次長王國材獲2018年智慧運輸世界大會「名人堂終身成就獎」（ITS World Congress Hall of Fame-Lifetime Achievement Award）。

王國材表示，因為擔任政次職務，有機會督導包括MaaS、偏鄉公共運輸整合平台、智慧廊道、整合式智慧運輸、自駕車聯網、機車車聯網等6大亮點計畫；在政府同仁努力合作下，計畫逐步展現成果，這份榮耀應屬於大家。

台灣從102年起，總計在ITS世界大會獲獎5座，包括前行政院長毛治國、現任交通部政次王國材獲終身成就獎；遠通電收與台灣高鐵公司獲產業成就獎、台北市政府獲頒地方成就獎，不僅集滿所有成就獎獎項，更是亞洲唯一有2位世界名人堂得主的會員國。

中華智慧運輸協會理事長張永昌表示，王國材擔任高雄市交通局長時，致力推動高雄市智慧運輸發展；一卡通董事長任內，更締造一卡通衝破千萬發卡量的佳績，而在擔任第9屆中華智慧運輸協會理事長時，不僅用心推動台灣智慧運輸建設發展，更屢次善用台灣智慧運輸實績向國外發聲，獲獎實至名歸。

中華智慧運輸協會表示，這次獎項投票會員國共11國，包括台灣、日本、韓國、新加坡、香港、泰國、印尼、馬來西亞、中國、紐西蘭、澳洲；王國材這次以6票對5票險勝澳洲，是台灣第5次獲獎，也是連續第4年獲得智慧運輸世界大會名人堂獎項。