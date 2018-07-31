中市青年代表授證 農民、里長、公司老闆全出列

台中市第3屆青年代表一起合影留念。（記者歐素美攝）

2018-07-31 16:58

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府全國首創青年事務審議會，第3屆青年代表誕生！市長林佳龍今天頒與證書授證，63位青年代表在未來1年將提供各類建言，作為市府施政參考。今年的青年代表，除學生外，更匯集各行各業菁英，有里長、國會特助、協會總幹事、主持法師、公司負責人等，其中，不乏有意從政的人員，表現可期。

台中市青年事務審議會第3屆青年代表授證典禮，今天下午在豐原陽明市政大樓舉行，市長林佳龍除頒發證書給63名青年代表，並表示，第1、2屆青年議會共提出215項建議案，市府參採或部分參採達8成以上，顯示市府十分重視青年的意見，青年議會是參考議會制度，為城市儲備重要人才，雖非培養民意代表，但也有不少人參政，青年代表的背景十分多元，是終身共學的同儕團體。

教育局表示，第3屆青年代表是經過I-voting、自我推薦及學校推派等方式產生，參加者年齡為15歲到35歲，為使每位青年代表都能夠對市政建設、組織及議事規則等有所了解，今明兩天將進行培力活動。

27歲的黃斯駿是本屆青年代表，也是立法院副院長蔡其昌、市議員王立任聯合服務處助理及台中市壘球大聯盟協會總幹事，他希望以青年的角度進入青年事務審議會，想用自己的力量，改變台中市政府對青年重視。

33歲的陳惠琪連續兩屆出任青年代表，她和丈夫馬聿平都是百大青農，並育有1子1女，她表示，台中市農業還有很大進步空間，加上女兒單側聽損，但單側聽損並未列入身障，影響很多人，希望透過青年議會發聲，爭取單側聽損患者權益，讓政府資源能夠真正給予需要的人。

22歲的陳顗勻，目前就讀靜宜大學財務金融系4年級，也是連兩屆的青年代表，他表示，參加青年議會是為出社會做準備，上屆參加是到青年議會看看，這屆則希望能將自己的想法落實到行動上，實現自己對社會的期許，畢業後將到中國就讀研究所，未來若有機會，不排除從政。

劉韋俊則年紀輕輕就擔任聖安生命禮儀公司執行長，他表示，因從事殯葬業，去年醫殯分流後，殯儀館亂象很多、有待改善，一直苦無窗口可以反映，希望藉由青年議會提案改善，未來若有從政機會，也不排斥。

台中市西區公民里長林京玲，今年28歲，也是第3屆青年代表，她表示，平常在地方服務，青年議會是市府舉辦的活動，希望藉此多看看及與青年朋友及局處長等交流。