高思博批「見笑」無政見 黃偉哲批高政見天馬行空

黃偉哲競選發言人邱莉莉表示，在既有基礎上提出創新與改善方案，才是做實事的精神，而且黃偉哲堅持「一定要實現」的原則，是政見天馬行空的高思博所無法理解。（資料照）

2018-07-31 16:52

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博陣營，今日再批民進黨台南市長參選人黃偉哲，抄襲政策又圖利財團，應盡快提出自身政見，若是還以為能躺著選，實在是汙衊市民眼睛。對此，黃陣營反批，既有基礎上提政見才是做實事的方式。

高思博辦公室指出，高思博過去10年因公職北上工作，但期間提出多項法案為台南鄉親爭福利，包括設立登革熱疫情中心、市議會發展史料特展經費、國家台灣文學館法制化、督促安平港文化園區、漁光橋工程進度、辦理里長健保身分協調等，反觀黃偉哲做了14年立委，還不知道台南最大的民怨就是空污、房屋稅。

高思博辦公室強調，一個只能抄襲前任市長政見、圈地為財團的台南市長候選人，如果還以為自己躺著就能當選，那就太污衊台南鄉親的眼睛了，目前離投票僅3個多月，黃再不提有效政見，就太「見笑（丟臉）」了。

對此，黃偉哲競選發言人邱莉莉表示，在既有基礎上提出創新與改善方案，才是做實事的精神，而且黃偉哲堅持「一定要實現」的原則，是政見天馬行空的高思博所無法理解；邱抨擊，高思博入閣主責的機關是蒙藏委員會，竟然可以吹牛爭取國家文學館、安平港、甚至里長的福利?請問台南市是蒙古、還是西藏?高於2011年卸任後不願回到台南經營，直到今日才為了姊夫朱立倫的總統大夢，空降台南，這讓長期在地方耕耘的無黨籍參選人陳子敬、前台南校長黃秀霜情何以堪?