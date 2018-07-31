大灑幣印3萬份文宣批政府 網友諷：國民黨還是很有錢欸

國民黨公布監督蔡政府失政全紀錄文宣「空、轉、停、兩、年」一套5本小冊。（記者施曉光攝）

2018-07-31 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今（31日）上午舉行「監督蔡政府失政全紀錄文宣記者會」，還推出3萬份「空、轉、停、兩、年」一套5本的小冊子；發言人洪孟楷指出，「空轉停兩年」這5字就代表過去2年多蔡政府執政下的台灣。網友對此則狂酸，「倒退8年的，笑別人空轉2年？」、「kmt還是很有錢欸」。

洪孟楷指出，國民黨推出的文宣總共有5大面向，分別為「空」氣污染，指空污、缺電等問題嚴重；促「轉」條例，質疑民進黨以轉型正義之名，用《促轉條例》及設置不當黨產處理委員會來鬥爭國民黨；兩岸「停」滯，指兩岸關係停滯，造成觀光慘淡、友邦斷交；《勞基法》1年修「兩」次，致物價飛漲、勞方血汗；「年」金改革，指政府以蛇龍拒馬阻擋軍公教人員的陳抗活動。

洪孟楷說，這5本文宣內容都是取自報章雜誌的報導，所以可受公評，總共印製了3萬份，將會提供給地方黨部參選人宣傳之用。相關報導被轉貼到PTT後引起不少討論，有網友就嘲諷，「空轉停兩年明明就是馬的吃土10年最後兩年」、「KMT自我感覺良好？自己爛也不說」、「國民黨八年遺毒 害慘台灣 還大步向前咧 、「國家的經濟全壓在敵國上也只有kmt做的到」、「kmt還是很有錢欸」、「還有錢印這種垃圾」。

而早在前年黨產會就以疑有脫產疑慮為由，把國民黨帳戶逾上億元給凍結，沒想到本月中公布的「106年度政黨財產及財務狀況」申報情形，國民黨總資產高達189億8251萬元，還比前一年多了8億2305萬，也難怪現在「大灑幣」印3萬份批政府的文宣，會被網友狂酸。