推啟封核四商轉發電 馬、江連署「以核養綠」兩公投案

前總統馬英九、前行政院長江宜樺出席連署「以核養綠」公投記者會會中馬英九發表對核電政策看法。（記者王藝菘攝）

2018-07-31 16:18

〔記者施曉光／台北報導〕過去分別在總統、行政院長任內決定封存核四的前總統馬英九、前行政院長江宜樺，今天下午參加一場在「議題製作所」舉行的「以核養綠」公投記者會並參與連署，表態支持啟封核四商轉發電，並且廢除電業法第九十五條第一項規定民國一百十四年要完全非核化的條文。

馬英九呼籲政府應懸崖勒馬，如今廢核已非大勢所趨，減碳才是世界趨勢，他並強調，自己也支持發展再生能源，而核能就是潔淨能源之一，廣益的綠能，希望廢核目標不要訂死在一百十四年達成，而是應該「騎馬找馬」，不是「棄馬找馬」，更不是「殺馬找馬」，台灣才不會兩頭落空。

江宜樺則表示，民進黨今天把核四燃料棒運回，並把核四廠區要規劃轉為火力電廠，這絕非當年馬政府的政策，他呼籲民進黨政府不要說謊、栽贓，全民如果不想忍受限電、空污以及生態浩劫，就應該支持公投，阻止電業法明定一百十四年就要達成非核化的規定，不管最後公投結果如何，至少應該給人民機會表達聲音，而不是以偷偷摸摸的方式，扼殺核四。

對於媒體詢問，國民黨籍的新北市長朱立倫當年也反核四，是否國民黨內部意見分歧？馬英九回應，他沒聽說朱立倫現在還反核四，日前他到新北市參加潑水節活動時遇到朱立倫，告訴朱為何不重啟核四，至於朱現在是否看法沒變，他不確定，但可以確定的是民意已經逆轉，民眾知道沒有核電就會缺電，這是鐵的事實，他相信朱立倫的看法可能不一定與過去一樣。

馬英九與江宜樺連署的兩項公投提案分別為「您是否同意核四啟封商轉發電？」以及「您是否同意：廢除電業法第九十五條第一項，即廢除『核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉』之條文？」這兩項公投提案已經中選會核定通過第一階段連署門檻，如今要在三十一天內（八月底前）收集到三十萬份連署書，才能趕得上十一月二十四日選舉綁公投。

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