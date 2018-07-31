一句「菜陰魂」 南市藍綠互控操弄仇恨、抹黑

2018-07-31 15:40

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨台南市長參選人高思博陣營今日率隊，「路過」奇美博物館抗議執政黨施政不力。不過，民進黨台南市黨部拿出泛藍群組的對話，指責高陣營以仇恨式的言論進行群的動員，更為選舉利益不惜利用仇恨言論與手法，造成族群之間的對立與撕裂。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青批評，國民黨選舉有「3大癌」，仇恨動員、賄選買票、詐術騙票，群組的對話內容動輒以「菜陰魂」稱呼總統蔡英文，奇美集團創辦人許文龍也成「中共通緝犯台獨份子」、奇美博物館為「爛78博物館」；蔡麗青說，這樣充滿仇恨扭曲意識的文字，簡直不堪入目，群族之間的撕裂與互相仇恨，長期以來對台灣傷害甚巨，令各族群之間失去互信與彼此之間對話的可能。

蔡麗青呼籲，希望高思博能疼惜台南、疼惜台灣，停止仇恨操作、動員的手段。用對話來取代對立，方是一個負責任的政治人物應該行走的道路。

對此，高思博陣營回應，民進黨的滲透無所不在，群組被滲透也不是第一次，而且民進黨動員抹黑、操弄議題才是一等一，誰能說這一定是泛藍流出的對話？民進黨真的是不抹黑就不會選舉；高陣營強調，高思博聲援這些被污名化的軍公教退警等朋友有錯嗎？讓蔡總統知道民間疾苦有錯嗎？台南鄉親生活愈過愈苦，難道民進黨都不和道嗎？蔡麗菁刷存在感也太過頭了。