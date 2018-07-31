出席胡勝正公祭頒褒揚令 蔡英文：胡老師已打完美好一仗

2018-07-31 15:23

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午出席中央研究院院士胡勝正博士公祭典禮親頒褒揚令，表彰胡院士參與擘劃台灣經濟發展藍圖，對國家的貢獻。

總統抵達現場後，首先頒發褒揚令，由胡院士遺孀朱敏惠女士代表接受，隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，並行三鞠躬禮致祭。

總統致詞表示，到現在，還是很難相信胡老師已經離開我們了，也經常想起他爽朗溫暖的笑容，以及他對台灣這塊土地的熱愛與付出。

總統說，回憶胡老師，他除了是國際知名的學者、研究貢獻卓越的中研院院士，他也深度參與台灣經濟發展藍圖的擘劃工作，對國家有重大的貢獻。

總統並說，胡老師跟她個人，更是有長久的合作與共事關係。除了過去是內閣的同事之外，民進黨智庫所召開的會議，除非出國或其他重要公務，胡老師幾乎每一次都出席，更提出非常多的寶貴意見。有胡老師在的場合，大家都會為他準備他喜歡的咖啡與甜點。

蔡英文說，胡老師一向都能夠以宏觀視野，分析總體經濟情勢，並且用他的專業，為台灣的經濟發展提出各種解方。另一方面，他永遠不忘提攜後輩，給年輕學者傳授經驗，開啟世代交替的傳承。

總統強調，她所認識的胡老師，心心念念都是為了台灣，在工作上盡心盡力，為台灣打拚。有一天，胡老師病倒住進加護病房，但胡勝正想到的第一件事情還是工作上的事情，先請同仁聯絡，將約好的會議取消掉。當時她正在競選總統，人在國外訪問，等回來之後，去看已經轉到一般病房的胡老師，他見面第一句話就說：「不用擔心我！你應該去忙更重要的國家大事」。

蔡英文表示，這就是胡勝正，一心為台灣、為國家的胡勝正。相信所有跟他共事過的人，都不會忘記他的虛懷若谷、謙和溫暖。對於整個國家，他的離去是台灣重大的損失。胡老師已經打完美好的一仗，他的志業就交給我們來繼續實現。

總統褒揚令全文為：

中央研究院院士、財團法人中華經濟研究院董事長胡勝正，淹曠明絜，和淳彬雅。少歲卒業國立臺灣大學經濟學系，旋負笈壯遊，獲美國羅徹斯特大學博士學位，覽聞載籍，新知濬瀹；復長期執教普渡大學，嫻諳總體經濟，浸淫公共經濟、經濟成長理論等範疇，志抱學粹，專攻有成。嗣臺海飛彈危機，銳意遄返國門，歷任中研院經濟研究所所長、行政院前經濟建設委員會暨金融監督管理委員會主任委員等職，獎勵期刊論文發表，引領學術政策究研；加速擴充重點建設，打造全球運籌環境；健全金融機構體質，完備證券期貨市場，折衝調協，洞若觀火；覃思創見，論議風生。於中經院董事長任內，落實南北均衡發展，帶動產業轉型升級；提攜培植在地人才，力促健保年金改革，篤弼攄略，計惠邦家，誠迺臺灣經濟學界領航者，亦為社會福利暨國民年金領域巨擘。公餘傳講上庠，撰述精闢豐贍，薰沐啟迪，宗匠陶鈞。綜其生平，擘析政府前瞻施政藍圖，劈劃國家宏觀經濟願景，殊績遐緒，器舉瑚璉；儀範聲采，卷帙聿昭。遽聞溘然捐館，震悼曷極，應予明令褒揚，用示政府崇禮國士之至意。