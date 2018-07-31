林智堅、鄭朝方「同框」 民眾：顏值高像醫美看板！

新竹市長林智堅與新竹縣長參選人鄭朝方推出「同框」選舉看板，以「大新竹共好」為訴求，相當吸睛，也有網友說，高顏值，以為是醫美診所廣告看板。（記者洪美秀攝）

2018-07-31 15:09

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅代表民進黨在年底市長選舉爭取連任，民調看好的林智堅，今天起與一溪之隔民進黨徵召的新竹縣長參選人鄭朝方以「大新竹共好」推出同框看板，吸引不少新竹縣、市民眾注意，有人在鄭朝方的臉書留言「以為是醫美廣告看板」，有的希望新竹縣也能翻轉改變，有的讚賞讓年輕人來拚才有希望，看板一推出，吸睛效果十足。

林智堅4年前在新竹市長選戰中創造「百日奇蹟」，成為全台灣最年輕的縣市長，近4年來推動各項市政建設，包括新竹之森、新竹車站與新竹轉運站前、後站地下道串連及微笑水岸、新竹漁人碼頭、親子沙灘等建設頗受市民肯定，民調也從剛就任的敬陪末座，到今年成為五星級市長，更讓竹市連續兩年蟬聯最幸福的城市，林智堅年底將代表民進黨爭取市長連任，黨內市議員參選人紛紛推出與林智堅的合照看板，就是希望藉由林智堅的高人氣，拉抬選情。

而新竹縣、市雖以頭前溪做分隔，但其實是一個共同的大新竹生活圈，包括交通、環保、教育、治安、社福，都有共同要處理與解決的問題，而此次新竹縣、市長參選人推出「同框」選舉看板，是大新竹地區的第一次，且以「大新竹共好」為訴求，除達到吸引目光效果，選民也期待兩人未來能端出「大新竹共好」的政策牛肉。

民進黨徵召的新竹縣長參選人鄭朝方昨天起也在新竹縣、市頭前溪交接處的中華路一段推出與林智堅同框的「大新竹共好」選舉看板，醒目的同框看板，立刻吸引民眾注意與討論。

而鄭朝方也在臉書及粉絲頁告知這項訊息，同樣吸引很多網友按讚及留言，有的說「兩人長得真像」、有的留言「乍看以為是醫美診所廣告」、「新竹馬克洪兄弟」、「希望新竹縣也能改變」，而鄭朝方也逐一回覆留言，像是「我們確實要讓大新竹做一下醫美」、「我們會繼續努力」、「我們是兄弟」等，幽默的回覆也引來網友關注。

鄭朝方目前是民進黨縣市首長最年輕的參選人，黨中央期待鄭朝方也能像林智堅創造的百日奇蹟般，在新竹縣創造另個奇蹟，而高人氣的林智堅其外溢效果到底有多大，也值得後續觀察。