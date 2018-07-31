反對柯P連任市長 他說：紅柯會引進中國勢力威脅台灣

自由台灣黨主席蔡丁貴則表示，他強力反對柯文哲連任，他認為，「紅柯連任成功，他會像馬桶一樣引入中國勢力，對台灣安全是極大的威脅。（資料照）

2018-07-31 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕新台灣國策智庫今天公布「2018選舉最新民調」，其中台北市長柯文哲以壓倒性的看好度，勝過國民黨的丁守中與民進黨的姚文智；最新網路媒體的民調，柯文哲也以42%勝過丁守中及姚文智。但自由台灣黨主席蔡丁貴則表示，他強力反對柯文哲連任。

新台灣國策智庫民調顯示，年底的台北市長選舉，柯文哲獲得高達64.4%的看好度，遠遠勝過丁守中的12.8%看好度與姚文智的8.8%看好度；《ETtoday新聞雲》昨（30日）也公布台北市長最新民調，結果顯示柯文哲以42.4%的支持度排名第一，領先丁守中的30.9%支持度與姚文智的5.4%。

蔡丁貴則在臉書表示，時空移轉人物變遷，政治人物的假面具慢慢被揭穿，「我這個台獨老人及我認識的台獨青年與老人，都強力反對紅柯連任台北市長。」

蔡丁貴認為，「因為紅柯連任成功，他會像馬桶一樣引入中國勢力，對台灣安全是極大的威脅。因為紅柯他對獨裁者的崇拜與對獨裁殖民體制的維護，讓我們對台灣現有的自由民主人權等價值，都感受到極大的不安全」。