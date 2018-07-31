競爭激烈 中市議員參選人紛聯合作戰

2018-07-31 14:13

〔記者張菁雅／台中報導〕距離年底選舉僅剩不到4個月，台中市議員選舉競爭激烈，預計將有超過80人角逐，為了互相拉抬，老將、新人都屏除傳統個人單打獨鬥戰略，改採聯合競選模式，希望團結力量大，一起打贏選戰。

台中市下屆議員應選65席，較本屆63席增加2席，國民黨、民進黨提名均過半，各提名37人，還有時代力量、歐巴桑聯盟等推出人選，預計超過80人角逐，由於僧多粥少，競爭相當激烈。

面對新人來勢洶洶，爭取連任者都充滿危機意識，有別過去單打獨鬥，這次有不少參選人採取聯合作戰方式出擊，例如，西屯區陳淑華，東、南區邱素貞，后里、豐原區翁美春，潭子、大雅、神岡區蕭隆澤，大里、霧峰區張芬郁，以及北屯區謝明源等6人，除了在議事堂互相奧援聯合質詢外，選舉也聯合造勢，將推出共同政見及文宣品。

時代力量在台中市推出4位市議員參選人，分別是中西區李國禎、北屯區許皓甯、西屯區簡嘉佑及南屯區吳佩芸，為了從兩大黨中突圍，除了李國禎是現任里長，其餘3人都是素人參選，由於資源少，4人從投入選戰開始，宣傳造勢都是集體行動，以壯聲勢。

歐巴桑聯盟是由一群關心環境的媽媽們組成，在台中市共有6位參選人，分別是北屯區楊欣怡、北區何語蓉、西屯區童葦翎、東南區李婉如、南屯區魏佩瑩、大里霧峰區薛安琪。她們都是無黨參選，不分選區互相支援，經常相約一起拜票，不管拜票的地方在哪裡，都是全員到齊，讓民眾同時認識各成員。