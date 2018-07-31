挺台外國部落客向中國致歉！ 台灣網友卻爭相力挺

部落客丹尼爾．李回應中國網友的酸言酸語，揭開中國脆弱的一面。（圖擷取自Youtube）

2018-07-31 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕住在台灣的西班牙部落客丹尼爾．李（Daniel Li），6月曾拍影片介紹台灣是獨立國家，雖然受到台灣網友支持，但卻被中國網友批評，「外國人，少管閒事」。隔了1個多月後，他再拍一部名為「我對中國的道歉」的影片，許多人看到標題以為他真的要向中國道歉，但事實上是回應中國網友的酸言酸語，揭開中國脆弱的一面。

丹尼爾．李最近在「我對中國大陸的道歉 My apology to the PRC」的影片中，開頭先是一鞠躬，指他之前所拍的影片，讓全世界知道台灣的政治情況，因此傷害中國人民的脆弱感情，但他完全不感到遺憾。

有中國網友批評他：「你不是中國人，不懂中國歷史」、「中國有歷史5000年的歷史，太複雜，你無法理解」。丹尼爾．李說，難道中國人也無法了解英國歷史、法文或使用阿拉伯數字，中國或是其他地方的歷史並沒有很複雜，量子物理學才是非常難理解。

還有中國網友說，「這是中國的內政，我們不想要外國人的意見」，丹尼爾．李回答，是不是內政值得商榷，但即使這是內政，難道別人就無法評論這個主題，他不是美國人，但他也會對美國政策有意見，同樣也對歐洲國家的政策有興趣。他認為，「這樣才可以當一個多聞的世界公民。」

許多網友看完影片後表示，「這個道歉...太會了吧XDDD」、「中國人又要崩潰了」、「謝謝你，了解台灣為什麼不是中國的事實，還幫我們發聲，以正常外國人來說會錯亂吧」、「這段是參考某個韓國女子團體道歉是嗎，哈哈﻿」、「非常有智慧」、「世界就是需要你種理性的人」、「玻璃又碎了﻿」、「以下開放瓷國人各種崩潰」。

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