挺台外國部落客向中國致歉！ 台灣網友卻爭相力挺

2018-07-31 14:27

〔即時新聞/綜合報導〕住在台灣的西班牙部落客丹尼爾.李(Daniel Li),6月曾拍影片介紹台灣是獨立國家,雖然受到台灣網友支持,但卻被中國網友批評,「外國人,少管閒事」。隔了1個多月後,他再拍一部名為「我對中國的道歉」的影片,許多人看到標題以為他真的要向中國道歉,但事實上是回應中國網友的酸言酸語,揭開中國脆弱的一面。

丹尼爾.李最近在「我對中國大陸的道歉 My apology to the PRC」的影片中,開頭先是一鞠躬,指他之前所拍的影片,讓全世界知道台灣的政治情況,因此傷害中國人民的脆弱感情,但他完全不感到遺憾。

有中國網友批評他:「你不是中國人,不懂中國歷史」、「中國有歷史5000年的歷史,太複雜,你無法理解」。丹尼爾.李說,難道中國人也無法了解英國歷史、法文或使用阿拉伯數字,中國或是其他地方的歷史並沒有很複雜,量子物理學才是非常難理解。

還有中國網友說,「這是中國的內政,我們不想要外國人的意見」,丹尼爾.李回答,是不是內政值得商榷,但即使這是內政,難道別人就無法評論這個主題,他不是美國人,但他也會對美國政策有意見,同樣也對歐洲國家的政策有興趣。他認為,「這樣才可以當一個多聞的世界公民。」

許多網友看完影片後表示,「這個道歉...太會了吧XDDD」、「中國人又要崩潰了」、「謝謝你,了解台灣為什麼不是中國的事實,還幫我們發聲,以正常外國人來說會錯亂吧」、「這段是參考某個韓國女子團體道歉是嗎,哈哈」、「非常有智慧」、「世界就是需要你種理性的人」、「玻璃又碎了」、「以下開放瓷國人各種崩潰」。

