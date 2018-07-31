蘇貞昌競選團隊 新戰服亮相

民進黨新北市長參選人蘇貞昌團隊新戰服亮相。（蘇貞昌辦公室提供）

2018-07-31 12:44

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今（31）日公布競選團隊背心，雙面的設計，外型延續團隊一貫的簡約俐落風格，以深色為底，搭配螢光綠的襯裡，胸口上有象徵蘇貞昌團隊精神的「衝」字，還有「新新北，蘇貞昌」6個字，背部則是充滿電能的閃電，競辦發言人黃韋鈞說，整體設計展現蘇貞昌競選團隊的高效率與執行力。

辦公室今天發下新戰服，團隊的年輕成員都迫不及待試穿，評價頗高，許多人都說「太美了」、「好好看」、「是少數能夠穿去逛街看電影的背心」、「還好不是傳統美學」，尤其是側邊搭配深色設計，有人笑稱「穿起來有修腰效果！」。

團隊背心採取雙面設計，一面是螢光綠，背面除了印上蘇貞昌大字外，底下還有招牌電火球；另一面則是以深紫藍色作為底色，在左胸口印上白色的「衝」字，同時橘色印上「新新北」，強烈的色彩對比讓蘇貞昌的「衝」招牌更加凸顯，在沉穩中散發活潑的氣息。

最常穿著「戰鬥背心」穿梭在選舉各大場合的組織部成員說，組織部最重要的工作就是安排行進動線，在現場帶領候選人依動線前進，這時候能讓候選人一眼認出，具辨識性、亮眼的背心設計很重要。

黃韋鈞表示，這次設計競選團隊背心的原則，就是要脫離以往傳統的設計概念，讓團隊的成員願意在日常生活中穿著，能夠穿著去逛街買菜，甚至穿著去約會，並且在九合一的選戰中眾多的候選人團隊中展示蘇貞昌團隊的時尚感。