議員索資遲交挨罰115萬 吳音寧反擊：可能市場處沒提供

北農總經理吳音寧31日赴台北市議會財建部門工作報告。（記者黃耀徵攝）

2018-07-31 12:48

〔記者楊心慧／台北報導〕北市府市場處日前以「議員索資遲交」為由，發文台北農產運銷公司開罰115萬元，北農總經理吳音寧今回擊市府表示，並非議員講的沒有給資料，北農回覆給市場處的部分都有公文，若沒收到資料可能就是市場處沒提供給議員，或市場處對資料不滿意。

財建委員會今天召開工作報告，台北農產運銷公司總經理吳音寧在議員們的連番砲轟下，遭趕出議會，吳音寧受訪表示，應回到實質面、農產運銷討論，而不是過度的政治化，今天沒有報告很可惜，但仍要針對議員索資、議員質疑PO影片挑釁議會的事情說明。

市場處只用一張傳真單索取資料

針對市場處對北農開罰議員索資遲交的部分，吳音寧強調，市場處當時只用一張傳真單要資料，上面沒有機關名稱，她希望市場處能夠有個程序向北農要資料。吳接著說，北農回覆給市場處的部分都有公文，並非議員講的沒有給資料，若沒收到資料可能就是市場處沒提供給議員，或市場處對資料不滿意，「但若市場處對資料不夠滿意，北農可以改善，但市場處不能就這樣逕自開罰」。

北農每年繳交給市府租金有一億

至於先前議員要求北市府收回北農用的批發市場、停車場、硬體設施，柯文哲也揚言收回，吳則說，北農不是免費的使用北市府的土地、建物，每年繳交給市府的租金有一億多，她認為，無論如何，都要回到實質上的議題，心平氣和地討論全台農民的產銷問題，而不是討論被不備詢這件事。

吳音寧最後強調，誠摯希望所有事情能夠回到實質面、農產運銷討論，而不是過度的政治化。

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