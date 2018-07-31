參選恐失政治生命？ 林為洲：又怎樣，選贏最好！

林為洲今（30日）上午接受廣播節目專訪。（圖擷取自「Hit Fm聯播網-周玉蔻《蔻蔻早餐》」臉書粉絲團）

2018-07-31 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委林為洲決定脫黨參選新竹縣長，也做好「被開除」的打算，國民黨新竹縣黨部則做出建議開除黨籍的決議。林為洲今（31日）上午接受廣播節目專訪時表示，絕對會勇往直前選到底，還說不怕因此失去政治生命，直言「又怎麼樣，選贏最好，把未完成的夢完成」。

林為洲上午接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪，他表示，有很多人勸他要息事寧人、退一步海闊天空，還說要獲得勝利就得團結，他也坦言，新竹縣長參選到底可能會讓自己無法再選下屆立委，但也沒關係，因為「政治生命都是有限的。」林為洲也說，事已至此他不會再掉淚，會勇往直前，因為「最脆弱的時期已經過去」。

質疑宣明智介入國民黨初選 林為洲：考慮提告

談到科技大老宣明智30日為國民黨新竹縣長參選人楊文科站台時，暗諷自己對竹科發展毫無幫助，林為洲則反嗆宣明智是「公報私仇」，並透露宣明智是因為不滿他當時擔任民進黨立委時，提出《促產條例》修法，並修法通過「最低稅負制」，讓企業最多只能抵減綜所稅的10%，「像宣過去服務的聯電一年可賺100多億，卻只繳80多萬營所稅，修法通過後讓聯電很不高興」。

林為洲說，雖然宣明智介入國民黨選舉、自身財力也無法和宣明智相比，但他並不擔心會影響選票，因為「員工不一定聽老闆的話，而宣的社會形象也有很多爭議。」主持人周玉蔻則詢問，是否會對宣明智提告，林為洲則回，宣介入國民黨初選，會考慮提告。