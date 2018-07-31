中央托育新政倉促上路 柯P：哇！雞飛狗跳

台北市長柯文哲出席「興隆D2區公共住宅招租」記者會。（記者王藝菘攝）

2018-07-31 11:40

〔記者沈佩瑤／台北報導〕搶救少子化，行政院26日召開記者會，祭出擴大發放育兒津貼等4對策，新政明天就要上路，讓不少地方政府哀嚎措手不及。台北市長柯文哲昨赴議會專案報告時直言「太過倉促」，今受訪則再次強調，應給地方政府準備時間，「你下命令到定案到執行，不到七天，哇！雞飛狗跳！」

由於柯文哲昨在議場宣示，北市家長的補助不會減少。柯今受訪說，北市0到6歲本來就有補貼，「不會因為中央公布新法令，你領的錢不會比以前少，只能做到這樣」，但這還是有很多問題要處理， 例如補貼項目要怎麼調整。

針對新制上路後，跟市府合作的機構仍要簽訂契約才能視為中央認定的準公托，有家長認為何必多此一舉，為何不能直接認定？柯無奈僅指，從政策到執行，就算政策用意很好，沒有執行也沒有用，可是要怎麼徹底執行，這是大問題。

柯也解釋自己昨為何突在議場表態，「你想想，如果一個年輕父母，以前可以領一筆錢」，現在說中央公布新法令，他領的錢變少，「這不是製造民怨嗎？」

柯主張小朋友還是要多一點，因為沒有小朋友、沒有新生兒，台灣就滅國了，所以如果大家認為少子化是問題，新生兒的福利還是要優先。

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