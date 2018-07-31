印太戰略成形中 外交部：未來將提出我方論述

2018-07-31 11:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在印太戰略的專題演講中提到台灣，並肯定台灣自由開放的民主發展，且以「高科技中心」稱呼台灣。外交部今天表示，台灣在印太區塊中能夠扮演重要角色，目前正在觀察各國的印太政策，一段時間後將提出我方論述，盼和周邊國家密切合作，讓印太戰略可長可久。

龐皮歐於美東時間30日在美國商會「印太企業論壇」中發表演說。龐皮歐列舉美國合作夥伴時提到台灣，龐皮歐說，美國在二次大戰後與日本及韓國成為盟邦，帶動其經濟成長與政治發展，後續也將此合作關係拓展到東南亞。而台灣經濟伴隨自由開放的民主發展，如今已成為高科技中心。

外交部為呼應美國印太戰略，五月時在亞太司下新設立印太科。亞太司司長葛葆萱今天在外交部例會時表示，目前沒有一個國家擬定明確印太戰略，印太科正在觀察與收集，一段時間後，我方也會有這方面的論述。這也是外交部設立印太科最主要的原因，將會更積極主動地與外界分享對於印太戰略的看法。

外交部發言人李憲章今天也說，我方注意到美國國務卿的談話，感謝美方在重要場合特別提出亞太幾個國家，也強調台灣能夠扮演的角色。李憲章說，對於美國在印太架構下，對台灣表達肯定與稱讚的說法，我們表示感謝。

李憲章也說，外交部樂見美方重視亞太戰略、樂見各國重視印太戰略的構想，而如同美方認知到台灣是印太戰略架構下不可或缺的合作夥伴，我方也認為台灣在印太區塊中能夠扮演重要角色。

李憲章強調，我方會與周邊國家密切合作，關注區域發展，尤其針對各國對於印太戰略所提出的應對和政策 。台灣並將結合新南向政策與台灣各方面實力，和周邊國家有效結合，讓印太戰略可長可久。