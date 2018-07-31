堅持不願意進議事廳備詢 吳音寧被議員趕出議會

吳音寧收拾東西。（記者楊心慧攝）

2018-07-31 11:16

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司吳音寧今天至財建委員會參加工作報告，議員們輪番砲轟吳，告訴她若不願意到議會備詢，會議不用開了，吳可以馬上離席。會議一度爭吵，藍議員認為應該要趕吳音寧出去，但高嘉瑜、徐世勳則強調，應要讓吳報告，至少要讓她發言解釋，最後經過表決，半數議員同意趕吳走，吳音寧會後受訪被問到感想，她表示，很認同議員所說，不要把整件事變成政治鬥爭，今天覺得有點可惜，無法說明清楚所有事情。

財建委員會主席鍾小平在台北市資訊局、台北市產業發產局報告結束後，便問畜產、漁產、花卉代表是否會配合進議會備詢，3位代表皆同意，鍾接著問吳，吳則表示，當然願意接受議會的監督，但依照法規，應由股權代表作為列席。鍾質疑吳：「所以其它3家公司不照體制，只有妳照體制？」

應曉薇則質疑，台北市長柯文哲與吳音寧在進行鬥爭，並說這不是連續劇，吳不能用個人情緒看事情，導致民眾都認為議會都沒在監督。高嘉瑜也認為，吳應該要說明清楚，不要讓大家認為北市府、北農彼此間在鬥爭，過去都沒有發生這樣的狀況，吳需要說明清楚。

鍾小平、陳重文、陳建銘皆認為吳不接受備詢就不讓她報告，要趕她離席，吳在收拾東西時，甚至鍾小平要她趕快離開，否則要叫警衛趕她走，吳音寧在收拾東西後主動離開。