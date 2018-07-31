丁守中拋六大育兒政策 強打一校一公托

丁守中指出，自己擔任市長後將會推動「落實一校一公托」、「一里一家庭福利服務中心」、「嬰兒奶粉、尿布券」等六大政策，擴大公托空間讓家長可以安心育兒。（記者鍾泓良攝）

2018-07-31 11:10

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天公布參選育兒政見，丁守中競選總幹事王育敏開頭直說，台北市長柯文哲2014年喊出公、私立幼兒園比例可提高至7比3，然而4年下來，柯文哲一所公立幼兒園都沒有增加，政策完全跳票。丁守中指出，自己擔任市長後將會推動「落實一校一公托」、「一里一家庭福利服務中心」、「嬰兒奶粉、尿布券」等六大政策，擴大公托空間讓家長可以安心育兒。

丁守中表示，現在很多學校都有閒置校舍，以雙園國中為例，100個學生有100多間教室，而老松國小過去是萬人國小，如今只有450個學生。他主張，可以將閒置教室變成公托落實「一校一公托」，更可以增加樂齡中心，讓銀髮族可以跟兒孫一起上學照顧，家長不用下班還要擔心誰去接小孩。

另外，丁守中提倡要透過減免土地、房屋稅及增額容積，鼓勵企業設置托幼中心，讓上班族可以把小孩帶去上班；而也可以利用捷運聯合開發案及都更容積獎勵在大眾運輸站周邊普設托幼中心，讓家長可以方便接送小孩。丁也說，他也會透故容獎在每個里爭取200坪以上的空間設置「一里一家庭福利服務中心」，托兒、托嬰、托老一次包辦。

最後，丁守中也提出，針對中低收入家庭，他將會每月發放 5 千元的奶粉券、尿布券。他更說，他當市長後也會全面放寬育兒津貼，認為現有地方、中央政府補助根本不夠。

丁守中受訪表示，柯文哲公托政策完全跳票，自己有信心上任一、兩年就能完成各校的一校一公托政策。而對於托兒政策財源從哪來，他說，可以透過土地開發、容積銀行，指說郝龍斌在2014年就創造700多億元，不認為財源是問題。

王育敏表示，柯文哲不僅在公托、私托方面跳票，指出新北市蓋公共托育中心速度很快，年底將會有60家，但是台北市在年底將比新北市落後了5倍；而柯文哲在公共托育中心設置速度上也大不如前市長郝龍斌，郝在最後2年增設了13間，柯3年只增加7間，時間比郝龍斌長，數量卻只有一半。

有到場支持家長指出，自己是職業婦女，家長上班時小孩要往哪裡送很重要，她指公托的費用明顯比私托、保母費低，光是一個小孩保母費每月就可達1.9萬元；但因為公托數量不足，簡直比當年考聯考中籤率還低。而也有家長指出，小孩2到3歲介於托嬰中心跟托兒園的空檔，會讓家長無所適從，同時育兒補助也有空窗，希望可以填補起來。