國民黨選將反深澳電廠 蘇貞昌：不要只做選舉秀

針對國民黨北北基桃4市市長參選人今天下午集體造勢，表達反對深澳電廠興建的態度；民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示，他的態度就是要安全不能有污染。（記者俞肇福攝）

2018-07-31 11:19

〔記者俞肇福／新北報導〕針對國民黨新北、台北、基隆、桃園4市市長參選人今天下午將集體造勢，表達反深澳燃煤電廠興建；民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天早上說：「我對深澳的立場一直一致，就是要安全不能有污染，那我們不希望這種只是做選舉的秀，我們希望讓整個台灣都能夠有好發展，大家都一起為整個北北基桃北台灣1千萬人的舞台、環形城市發展起來，包括像我們漁會漁民農會農民，包括各方面，我們都會注重」。

蘇貞昌今天早上前往新北市萬里區漁會，受到萬里區漁會理事長練聰明及漁會理監事、會員代表的歡迎，民進黨（汐止、金山、萬里）市議員周雅玲、沈發惠與議員參選人張錦豪也到場，向漁民們請託。

針對昨天晚間侯友宜也開直播，還找了藝人納豆參加，收看人數頗高，由於蘇貞昌很早就開直播，會不會有互相較勁的意味；蘇貞昌說：「我們一直被模仿，從未被超越。」

蘇貞昌說，他開直播已經很久了，昨天晚上他和棒球名人、專家一起就是希望聽專業人士，也希望看看在新北市，怎麼樣能讓新北棒球迷、棒球運動能夠更好，這也是他一方面開直播，聽各方面的意見，一方面也把自己的想法，透過直播讓大家看到，看大家有什麼指教，都是希望越來越好。