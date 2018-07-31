國民黨推公投反日食 台日協：尊重、但不應淪為政治議題

2018-07-31 10:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨上週舉辦「反核食公投連署」造勢活動，日本駐台代表沼田幹夫罕見直言，對此議題被「政治處理」感到遺憾，他也說，台灣在毫無科學根據下持續此措施，將對日台友好造成傷害。

台灣日本交流協會今天表示，我與日本保持聯繫，而此議題牽涉廣泛，期待各界秉持理性，「不應淪為政治議題」，以免影響對外經貿關係。

台灣政府持續對日本福島等五縣施行食品管制，國民黨上週舉辦「反核食公投連署」造勢活動。日本駐台代表沼田幹夫上週罕見對此表示「深感失望」。沼田幹夫說，福島災區民眾為了報答台灣，正不分晝夜努力邁向復興，但這時候，食品管制措施卻被「政治處理」，令人非常遺憾。而台灣在毫無科學根據下持續此措施，他也直言，將對日本與台灣的友好關係造成傷害。

台灣日本關係協會秘書長張淑玲今天出席外交部例會時說，沼田代表主要針對公投表達看法。而針對公投一事，外交部立場是，我們是一個民主法治國家，人民有依法行使公投的權利，這點政府無權干預、介入或干涉。

至於是否要放寬食品管制，張淑玲說，外交部一貫立場是在確保國人食品安全前提下，能夠依據國際基準和科學根據妥善處理，我方也尊重食安主管機關所做的專業判斷。

張淑玲強調，食安問題牽涉層面廣泛，更是高度專業的議題，外交部期待各界秉持審慎理性、實事求是的態度妥為處理，「不應該淪為政治議題」，以免影響台灣正常對外經貿關係。（更新時間：11:50分）