「空、轉、停、兩、年」 國民黨公布蔡政府失政全紀錄

國民黨公布監督蔡政府失政全紀錄文宣「空、轉、停、兩、年」一套5本小冊。（記者施曉光攝）

2018-07-31 10:43

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨發言人洪孟楷今日上午召開「監督蔡政府失政全紀錄文宣記者會」，公布該黨質疑蔡政府五大「失」政項目文宣，內容分成五大面向「空、轉、停、兩、年」一套5本小冊，他說，「空轉停兩年」這5字就代表過去2年多蔡英文總統執政下的台灣，這些內容也將成為日後全台啟動的中央助選團的「相罵本」。

國民黨這5本小冊子內容分別包括：一、「空」，點出「空」污問題嚴重，質疑蔡政府能源政策失當，不但造成缺電，也使得pm2.5，讓空污問題更嚴重，給民眾帶來肺癌、氣喘﹔二、「轉」，質疑民進黨推動促「轉」條例、設置不當黨產處理委員會，卻對原住民的正義置之不理﹔三、「停」，則指兩岸關係「停」滯，造成觀光業慘淡，友邦斷交﹔四、「兩」，指勞基法1年修正「兩」次，造成物價飛漲、勞工血汗﹔五、「年」，內容則包括「年」金改革污名化軍公教，諷刺蔡政府以蛇籠對付退休軍公教人員陳抗活動，以及用前瞻建設綁樁。

洪孟楷表示，這5本文宣可以單翻，也可以合看，而且內容都是取自報章雜誌報導，絕對可受公評，總共印製3萬份，即日起提供各地方黨部參選人「真憑實據」的宣傳，也讓之後全台啟動的中央助選團能有「相罵本」。

此外，國民黨也會把電子版內容放置在粉絲專頁、競選官網擴散，並製成動畫版在line上廣發，要鋪天蓋地的啟動首波文宣。

洪孟楷還說，國民黨也要讓全國人民知道，年底縣市長選戰不只是九合一的地方選舉，更是蔡英文政府的期中考驗，要讓傲慢的政府感受到人民的怒氣，就是用選票向政客們說不，而今年縣市長選戰，也是讓人民決定是要國民黨的「大步向前」，還是現況的「停滯不前」的選擇。