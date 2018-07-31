沒意外將代表國民黨戰2020？ 周玉蔻點出朱立倫隱憂

新北市長朱立倫。（資料照）

2018-07-31 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨「三個太陽」被外界認為是最有機會代表國民黨參選2020總統，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九與新北市長朱立論3人近日也分進合擊，替黨內年底選戰參選人助選，除了比選戰的輔選能量，當然也暗中較勁政治實力。對此，資深媒體人周玉蔻分析，朱立倫沒意外將能代表國民黨參選2020，她也點出朱的隱憂為「找不到自我」與「如何突破包袱」。

馬英九日前成立「財團法人馬英九文教基金會」，被外界解讀是為回鍋參選2020總統鋪路，而朱立倫近日接受專訪也語帶玄機的說，是否挑戰2020總統「不會排除任何選項」，吳敦義日前也被媒體詢問，是否擔心馬英九基金會將成為第二個國民黨中央？吳敦義則回應，「不會！黨中央永遠只有一個！」。

據《放言》報導，對此周玉蔻認為，只要朱立倫在2020總統大選前，沒發生重大醜聞或重大事件，代表國民黨角逐2020總統應是沒什麼問題。周玉蔻也分析，朱立倫會急忙表明可能爭取總統提名的立場，是因為在2014年選黨主席與2016年總統大選中態度軟弱、反覆、消極，他擔心險遭趕出政壇的經歷再度重演。

周玉蔻也認為，朱立倫在專訪中「沉不住氣」，把話說一半不夠果斷，恐怕會影響他的氣勢；而「找不到自我」、「如何突破四面八方的包袱」也成為朱立倫最大的隱憂。