涉盜賣軍品獲利 5軍士官聲押、1交保1請回

新北地檢署偵辦國軍盜賣軍品案，5名軍士官聲押禁見，1名士官10萬交保，另1名請回。（記者陳慰慈攝）

2018-07-31 09:46

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地檢署偵辦國軍盜賣軍品案，昨依涉犯貪污罪，約談涉嫌勾結回收業者及收受地磅業者賄賂的上尉黃巖昇、士官長李世平、湯寶仁、上士陳兆國、潘葆蓉、中士葉泉佑、下士潘雨新等7名軍士官到案，今天上午訊後向法院聲押禁見黃巖昇、湯寶仁、葉泉佑、潘雨新、陳兆國5人，潘葆蓉則以10萬元交保，李世平事證不明確請回。

檢廉調查，陸軍第三地區支援指揮部、龍潭甲型聯合保修廠、陸軍飛彈光電基地勤務廠、陸軍裝甲第542旅、陸軍裝甲兵訓練指揮部及海軍後勤支援指揮部，負責報廢財產標售業務的七名承辦軍士官，去年6月起，涉嫌與報廢品回收業者勾結，將營區內未列冊的電腦主機、螢幕、印表機等報廢電腦設備，交由廠商逕行攜出變賣，還讓業者運走堪用軍品，在市場販售，甚至未依規定破壞報廢品，讓業者以「整新品」販售獲利，事後再與業者朋分不法利益，每次獲得數十萬元不等。

不僅如此，檢廉還發現，7名軍士官明知簽約業者應依廢品收購契約，如實過磅秤重，依實際重量或數量結算總價，竟收取業者2萬元至15萬元不等賄賂，指定至與簽約業者勾結的地磅站秤重，以多報少，再由地磅站出具不實過磅數據磅單，以此減少應納繳款項。

新北地檢署黑金組檢察官陳建良昨指揮廉政署等單位，搜索陸軍第三地區支援指揮部等6營區，及涉案人員辦公處所、住處共計40處，約談7名軍士官、回收業者、地磅業者等12人到案，全案擴大偵辦中。