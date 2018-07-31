台灣波蘭簽署「科學高等教育合作協定」

2018-07-31 08:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與波蘭異地簽署《科學高等教育合作協定》。外交部表示，台波《科學高等教育合作協定》的簽署，將進一步確認雙方未來合作範疇及執行方式，也為兩國持續加強科學高教合作立下重要里程碑。

近年來台灣與波蘭在科學及高等教育領域合作交流日益密切，外交部今天上午發布新聞稿指出，為進一步深化既有合作關係並提升執行成效，兩國政府於7月27日完成《科學高等教育合作協定》雙方異地簽署。

外交部表示，依據合作協定，台波雙方將協力達成共同目標，包括提升及擴大台灣與波蘭在大學生、博士後學人、學者，以及科學與教育機構間的交流與合作；鼓勵及協助台波人民至對方國家就學、從事研究計畫、參加訓練課程、研討會及其他科學暨高等教育相關活動；促進獎學金計畫的執行，以及台灣與波蘭語言教師在對方國家的教學活動等。

外交部說明，台灣與波蘭實質關係密切，波蘭為中歐地區規模最大的國家，因位於歐洲地理中心，基礎建設完善且經濟發展迅速，已成為台商進軍中東歐市場的重要據點。台波除經貿投資成長迅速外，在科研及高教合作方面，因波蘭科研基礎深厚，且高等教育發達，近年來雙方透過交換獎學金、大學締盟、科研人員互訪及共同研究計畫等，已建立良好的交流與合作模式，並累積豐碩成果。

外交部強調，台波《科學高等教育合作協定》的簽署，將進一步確認雙方未來合作範疇及執行方式，也為兩國持續加強科學高教合作立下重要里程碑。