美國國務卿：反對任何國家在印太地區獨霸或威嚇

美國國務卿龐皮歐表示，美國在二次大戰後與日本、韓國、東南亞等國發展合作關係，台灣的經濟伴隨著自由開放的民主發展成高科技中心。（法新社）

2018-07-31 00:12

〔駐美特派員曹郁芬／華府30日報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今天表示，美國是海洋國家，川普政府在印太地區尋求的是夥伴關係，而不是霸權，也不排除任何國家，美國反對任何一個國家在這個地區的獨霸或威嚇。

美國商會今天舉行「印太企業論壇」，龐皮歐與商務部長羅斯都應邀出席發表演說。龐皮歐說，美國在二次大戰後與日本及韓國成為盟邦，帶動其經濟成長與政治發展，60及70年代，美國拓展這個合作關係到新加坡、香港等東南亞國家，在台灣，經濟伴隨著一個自由開放的民主發展起來，使台灣成為一個高科技中心。

所有國家都應免於威嚇情況下保護其主權

川普政府的印太戰略是一個自由開放的戰略：自由代表所有國家都應在免於威嚇的情況下保護其主權，在政府的層次上，自由代表良好的治理，重視民主與人權；開放代表所有國家都有進入海域與空域的管道，以和平方式解決領土與海事爭端；經濟上則代表開放且互惠的貿易。

美國將為「印太倡議」投入1億1300萬美元

龐皮歐指出，美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），但與印太地區的交往並沒有中斷，因為經濟安全就是國家安全。他宣布，美國將為「印太倡議」投入1億1300萬美元的頭期款以推動數位經濟、網路安全與基礎建設，這是美國政府對印太地區的承諾，但真正的資金必須來自私部門。

美國無法接受中國竊取智慧財產和強迫科技移轉

被要求說明美國在印太地區尋求夥伴關係，不是霸權時，商務部長羅斯在論壇中表示，美國在印太地區是在商言商，沒有其它的意圖。所以美國對中國竊取智慧財產和強迫科技移轉的作法無法接受。他們不但要處理鋼鋁產能過剩問題，也要處理未來科技競爭的問題。

川普政府追求「三個零政策」

羅斯指出，川普政府相信雙邊貿易協定是更有果效的方式。川普政府追求「三個零政策」：零關稅、零非關稅貿易障礙，以及零政府補貼。他們相信美國公司在這些條件下最有競爭力。

對於美國企業擔心美中貿易戰，羅斯說，川普政府相信美國在自身經濟條件強健的情況下進行談判最有利，因為企業的承受力較強，總總數據顯示美國經濟的強健，美國不可能在美中談判中得到所有想要的，但他有信心可以獲致過去不曾有過的成果。

中國「一帶一路」對當地國家沒有好處

對於中國的「一帶一路」，羅斯說，中國幾乎從勞工到原材料都自己承包了，當地國家沒有什麼好處，而且施工品質不佳，一些國家不但因此負債，建設項目還要重做，他在區域訪問時聽到許多抱怨。羅斯表示，比起中國的一帶一路，「我們相信有很多帶，很多條路」。