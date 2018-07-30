這次不友柯！呱吉談電音趴擾民：的確該對民眾道歉

網紅「呱吉」透過影片發表看法，認為柯文哲「的確應該跟生活受到困擾的民眾道歉。」（資料照）

2018-07-30 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市大佳河濱公園前晚舉辦「Unite with Tomorrowland」電音派對，就連市長柯文哲也到場參與。不過面對住戶投訴擾民，柯文哲至今仍未正式道歉。對此，網紅「呱吉」稍早透過影片發表看法，表示「的確應該跟生活受到困擾的民眾道歉。」

今年才把身分證名字改為「邱議員」的台北市議員參選人、網紅「呱吉」，今（30）日透過臉書粉絲專頁上傳一支影片「呱吉脫殼屑EP6：柯文哲應不應該對Tomorrowland事件道歉？」先是介紹「Unite with Tomorrowland」的歷史背景，指出源自比利時舉辦的Tomorrowland活動，其實是辦在一個面積僅7平方公里左右、人口數約1萬6千人的小區，且當地居民已有活動期間出外遠遊，以避免受擾的特殊文化。他對比這次在大佳河濱公園的舉辦場地，「台北卻是有270萬人口的大都會」，認為「也許這裡是不正確的地方。」

呱吉肯定台灣響應「Unite with Tomorrowland」活動立意良好，不過也建議柯P「『成功不必在我』，就算辦在台灣偏鄉，熱愛電音的民眾還是會特地朝聖。」還提出能帶動當地經濟發展、建立特色觀光等優點。他最後強調，「作為市長，沒有讓一個優質的活動符合法規運行，的確應該跟生活受到困擾的民眾道歉。」並希望活動明年能辦在「更有明天的地方」。